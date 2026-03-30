ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ 15 ನಾಯಕಿಯರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಏಕೈಕ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?..

Hero acted 15 heroines: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೊಸ ನಾಯಕಿಯರು ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಾಯಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ತ್ರಿಶಾ, ಸಮಂತಾ, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ತಮನ್ನಾ, ಜೆನಿಲಿಯಾ, ಸದಾ, ಹನ್ಸಿಕಾ, ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸಿರುವ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ?
ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಿತಿನ್ 2002ರಲ್ಲಿ ತೇಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜಯಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿತಿನ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಿತಿನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 35 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ನಿತಿನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ನಿತಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ನಾಯಕಿಯರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸದಾಥೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜಯಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಅವರು ಚಾರ್ಮಿ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಾಯಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆನೆಲಿಯಾ ಜೊತೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಅಲ್ಲರಿ ಬುಲ್ಲೋಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ಯುಗಳ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜೊತೆಯೂ ನಿತಿನ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ನಿಜ. 2008 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವೂ ಸಹ ದುರಂತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹನ್ಸಿಕಾ ಜೊತೆ ಸೀತಾರಾಮುಲ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಲಂಕಾಲೋ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ದ್ರೋಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಬಿಕಿನಿ ಧರಿಸಿದ್ದು ಟಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಜೊತೆ ಇಷ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗುಂಡೆ ಜಾರಿ ಗಲ್ಲಂತೈಂಡೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಸಾಯಿ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಹಿಟ್ ಆದರು. ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ನಟ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಭೀಷ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಚೆಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಂಗ್ಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಮೇಸ್ಟ್ರೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಆದರೂ, ಇಡೀ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮನ್ನಾ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮಾಚೆರ್ಲಾ ನಿಯೋಜಕ ವರ್ಗಾಮಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶ್ರೀಲಿ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ.
