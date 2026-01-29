Dilfluencer Moments: ಭಾರತದ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಆಗಿರುವ ‘Z’, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬಹು-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ‘Dilfluencer Moments’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಓಮ್ನಿಚಾನಲ್ ರೀಚ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಟ್-ಥ್ರೂ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಜಾಹೀರಾತು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶಗಳ ಅತಿರೇಕದ ನಡುವೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸವಾಲಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ‘Z’ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದೇ ‘Dilfluencer Moments’. ಇದು ಪಾತ್ರಾಧಾರಿತ, ಕ್ಷಣಕೇಂದ್ರಿತ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಹಜ ಕಥನವನ್ನು ವೈರಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಪನೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಂತೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೆಸುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.
‘Dilfluencer Moments’ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ‘Z’ಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪಾತ್ರಗಳು. ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ‘Dilfluencers’ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ನೈಜತೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಥೆಗಳು ಮೊದಲು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳತ್ತ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಮಾದರಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು “TumHoLovely” ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಲಕಿಯರ ದಿನದಂದು ಆರಂಭವಾದ ಈ ಅಭಿಯಾನ, ‘Z’ಯ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಪಾತ್ರಾಧಾರಿತ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿತು. ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ವೈರಾಲಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸಾನಿಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಭಿನಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಈ ಕಥಾನಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ಈ ಅಭಿಯಾನವು 25 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್, 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಕೇವಲ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಟಿವಿಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಈ ಕುರಿತು ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಗ್ರಾಹಕರು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳೇ ಇಂದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹಾದೇವ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಇಂದಿನ ಜಾಹೀರಾತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಲಭ್ಯತೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿರಪರಿಚಿತ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕಥಾನಕಗಳೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ‘Dilfluencer Moments’ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸಹಜ ವೈರಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಹು-ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿತರಣೆ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.