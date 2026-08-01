/ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್‌ ಅಂತ್ಯ!... ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌

Brahmagantu the serial: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡಲಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು
ಧ್ರುತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ತಿಲಕ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ತಿಲಕ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಪಾಲಕ್ಕಲ್, ಭುವನ್ ಸತ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕಾವ್ಯ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗವೇ ಅಭಿನಯಿಸಿತ್ತು
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯನ್ನೇ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಳ್ಳೀತ್ತು. ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅಗಲಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.. ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್
ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಡೆ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವುಕ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಪದೇ ಪದೇ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅಗಲಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೇ ಆಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಬರದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಕೇವಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಸಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ತಂಡವನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದರು.
ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿಲೀಪ್ ಈ ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡನೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದೆ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.
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