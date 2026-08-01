Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್‌ ಅಂತ್ಯ!... ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌

ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್‌ ಅಂತ್ಯ!... ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌

Brahmagantu the serial: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ತನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಡಲಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 01, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:45 AM IST
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಸೀರಿಯಲ್‌ ಅಂತ್ಯ!... ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮಳೆ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಾಶಯಗಳು ಭರ್ತಿ! ರೈತರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
2
3
4
5