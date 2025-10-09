ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌..! ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ

Actress secret marriage: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ವದಂತಿಗಳು ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕಿ ಡಿಂಪಲ್ ಹಯಾತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಡಿಂಪಲ್ ಹಯಾತಿಯ ಮನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವಕಿಯನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದರಂತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಡಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ನೀಡದೆ ಆ ಸೇವಕಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಜನರು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ – ಡಿಂಪಲ್ ಹಯಾತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾದರಾ? ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಡೆದಿದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಪತಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಡಿಂಪಲ್ ಹಯಾತಿ, ಗದ್ದಲಕೊಂಡ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಖಿಲಾಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ನಟಿ. ಈಗ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
