ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ಬುದ್ಧಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ.. ಸಂಸಾರದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿ! ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಜೀವನವೇ ದುರಂತ..

Actress Dimple Kapadia: ಕೆಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗನ್ನೇ ಆಳಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಲೆಜೆಂಡ್ ತಾರೆಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ರೇಖಾ, ಶ್ರೀದೇವಿಯಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಅದು ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ.. ಇವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನ ಕಥೆಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ 1957 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ (ಈಗ ಮುಂಬೈ) ಶ್ರೀಮಂತ ಗುಜರಾತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಿನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1971 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಾಬಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಬಾಬಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಂಪಲ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. 1973 ರಲ್ಲಿ, ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಡಿಂಪಲ್ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಬಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಡಿಂಪಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ನಡೆಯಿತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಡಿಂಪಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಡಿಂಪಲ್ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1982 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಒಂದು ದಶಕದ ಅಂತರದ ನಂತರ, ಡಿಂಪಲ್ 1984 ರಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 'ಸಾಗರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಡಿಂಪಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಮಸುಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. 1980 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಮತ್ತು 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅರ್ಜುನ್, ಜಾನ್ಬಾಜ್, ಇನ್ಸಾಫ್, ರುಡಾಲಿ ಮತ್ತು ಲೆಕಿನ್ ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 'ರುಡಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಉನ್ನತ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತು.
ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಡಿಂಪಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ದಿಲ್ ಚಾಹ್ತಾ ಹೈ, ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಕಾಕ್ಟೇಲ್, ದಬಾಂಗ್, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪಠಾಣ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು 2020 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ಅವರ 'ಟೆನೆಟ್' ಮೂಲಕ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ನಟಿ 'ಮರ್ಡರ್ ಮುಬಾರಕ್' ಮತ್ತು 'ತೇರಿ ಬ್ಯಾಟನ್ ಮೈ ಐಸಾ ಉಲ್ಜಾ ಜಿಯಾ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.