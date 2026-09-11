ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಟ-ನಟಿಯರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಂತೆ ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕೆಲವರು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿದರೆ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಡಿಂಪಲ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ‘ಬಾಬಿ’ಯಿಂದಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1973ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.
ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷವಿದ್ದಾಗ ‘ಬಾಬಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿಂಪಲ್ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಂಪಲ್ ಅವರನ್ನು ‘ಬಾಬಿ’ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ.‘ಬಾಬಿ’ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಡಿಂಪಲ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾರುಹೋದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.
ಡಿಂಪಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಚುನ್ನಿಭಾಯಿ ಕಪಾಡಿಯಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಡಿಂಪಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನೆರವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಡಿಂಪಲ್ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಡಿಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಇದೇ ಅವಕಾಶ ಮುಂದೆ ‘ಬಾಬಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಡಿಂಪಲ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವೇ ಅವರನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
‘ಬಾಬಿ’ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದಿತು.ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಡಿಂಪಲ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು.
ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಿಂಪಲ್, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪರಿಚಯ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, ನಂತರ ವಿವಾಹದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ವಿವಾಹವಾದ ಡಿಂಪಲ್, ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.ಡಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ದಂಪತಿಗೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ಹಾಗೂ ರಿಂಕೆ ಖನ್ನಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಜನಿಸಿದರು.ಡಿಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಬಾಬಿ’ಯಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಡಿಂಪಲ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದವು.
1970ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಹಾಗೂ 1980ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.ಕ್ರಮೇಣ ಡಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಾದ ನಂತರ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಸಾಗರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಡಿಂಪಲ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೇ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.‘ಬಾಬಿ’ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಡಿಂಪಲ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರೂ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.