ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಕಿಡಿ: 'ಈತ ಮಹಾ ಮೋಸಗಾರ, ನಂಬಬೇಡಿ!'

"ನಾನಾಗಲಿ, ದರ್ಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತೂಗುದೀಪ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಈತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ದಿನಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 21, 2026, 06:13 PM IST
  • ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ತೂಗುದೀಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
  • ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈತ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
  • ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೇಲ್ ಶುರು: 80% ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌; ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ!
camera icon6
DMart offers
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೇಲ್ ಶುರು: 80% ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌; ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ!
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
camera icon7
Gicchi Giligili actor Prashanth
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
camera icon6
DA Latest News
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ &#039;ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026&#039; ಕಿರೀಟ!
camera icon6
Miss India 2026
ಕಾರವಾರ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಮುಡಿಗೆ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಒಬ್ಬ ವಂಚಕ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈತನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಮರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ತೂಗುದೀಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈತ ದೊಡ್ಡ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಲು 'ಸಿಂಪತಿ' ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈತನ ಹಳೆಯ ಚಾಳಿ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈತ, ತನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.'ನಾನಾಗಲಿ, ದರ್ಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತೂಗುದೀಪ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಈತನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿಗೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ,' ಎಂದು ದಿನಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಧಿ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ!.. ಈ ಹಗರಣದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾರು?

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.ಆತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
 

