ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ! ಪ್ರೀತಿ ಮಾಯೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಂತರಗೊಂಡು ಮರು ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ..

Actress dipika kakar: ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರು ನಟ ಶೋಯೆಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನು ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಿಂದೂ. ಆದರೆ ಅವರು ಶೋಯೆಬ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಶೋಯೆಬ್ ಜೊತೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವರದ್ದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವಳು ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೌನಕ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು..
2011 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ದೀಪಿಕಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಶೋಯೆಬ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರೌನಕ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ನಟಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು 'ಸಾಸುರಲ್ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಕಾ' ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆದು, ರೌನಂಕ್ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೋಯೆಬ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಶೋಯೆಬ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ದೀಪಿಕಾ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು 2018 ರಲ್ಲಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ದೀಪಿಕಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.. ನಂತರ, ಅವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ದೀಪಿಕಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಶೋಯೆಬ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ರ ವಿಜೇತರಾದರು. ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.