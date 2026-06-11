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ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಶಿಷ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇನಾ?

 Director bharathi raja Net worth: ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಪಳಗಿದ್ದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.  
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 11, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:45 AM IST
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಶಿಷ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇನಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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