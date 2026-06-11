ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಆಸ್ತಿ: ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನರಾದರು. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಗೆ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿರಾಜ.. ನಿಜವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥೆಗಳು, ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
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ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಪುಟಣ್ಣ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ (ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ) ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, 6 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಖ್ಯಾತ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಸರಿಸುಮಾರು ₹80 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ (80 Crores) ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ。ಈ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು, ರಾಯಲ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ (ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ) ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, 6 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವೇ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 80 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಅಪಾರ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಭಾರತಿರಾಜ 1974 ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲೀಲಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಭಾರತಿರಾಜ ಎಂಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಜನನಿ ಭಾರತಿರಾಜ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಭಾರತಿರಾಜ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಟ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಮನೋಜ್ ತಮ್ಮ 45 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಮಗನ ಹಠಾತ್ ಮರಣದಿಂದ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ದಂಗಾಗಿದ್ದರು. ಆ ದುಃಖದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ: ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವದ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.