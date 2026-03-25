ಏನಪ್ಪಾ ಇದು.. ವಿಜಯ್‌, ರಾಣಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ..! ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ

Geetha Krishna on Mahesh babu : ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರು ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ದಳಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಸಂಗೀತಾ ಸೋರ್ನಲಿಂಗಮ್ ಅವರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದರು..
ಈ ವಿಚಾರದ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವಿಷಯವೊಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಜೋಡಿ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಮ್ರತಾ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜಾಣತನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ವಂಶಿ ಚಿತ್ರದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಯ್ತು, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಜೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ..