Director Puri Jagannath son Akash: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಡಿಯಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಕಿರಿಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪುರಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಮಗ ಆಕಾಶ್ ಪುರಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೆವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದಳು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲಾವಣ್ಯ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಾಶ್ ಪುರಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.