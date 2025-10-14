ʻಧರ್ಮಂʼ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ ಆರ್ ಚಂದ್ರು...!

Dharmam: 'ಧರ್ಮಂ' ಸಿನಿಮಾದ 'ನೀನೇ ತಂದ ಒಲವಾ ಒಡವೆ' ಹಾಡನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹಾರೈಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಚಂದ್ರು ಅವರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್' ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಧರ್ಮಂ' ಚಿತ್ರದ ತಂಡ ಮಲೆ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾಗಮುಖ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಶಶಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ವರ್ಣಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕನ ಜೊತೆ, ತನ್ನ ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಯಕಿ ಪಡುವ ತೊಳಲಾಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ.
'ಧರ್ಮಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಚಂದ್ರು, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೆಲೋಡಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
'ಧರ್ಮಂ' ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಗಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇಳುಗರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾಗಮುಖ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಮತ್ತು ಸರವಣ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಸ ಭಾವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್. ಚಂದ್ರು, 'ಧರ್ಮಂ' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಧರ್ಮಂ' ಚಿತ್ರದ ಈ ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾರೈಸಿದೆ.