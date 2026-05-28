Director rajamouli reveals his favourite heroine:ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಉನ್ನತ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲರಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮತ್ತು 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಟಾಕ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರು ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ' ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಜಮೌಳಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದರು. "ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸೇನಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು.
ಅನುಷ್ಕಾ ಜೊತೆ 'ಮಗಧೀರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು 'ಮರ್ಯಾದ ರಾಮಣ್ಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸಲೋನಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಹಾಗೂ ಸಲೋನಿ ಅವರ ನಟನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. "ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ನಾನು ಮುಗ್ಧನಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನಕ್ಕರು.
ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆಂಕರ್ ಕೂಡ ನಗದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸರಳ ಕಥೆಯನ್ನೂ ದೃಶ್ಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಅವರು ಕೇವಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ದಾರ್ಶನಿಕ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.