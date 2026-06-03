ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂತಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖವೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, “ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಎಂ.ಪಿ. ಶಂಕರ್, ಜಯಂತಿ, ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು 95 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿಬೆಳೆಸಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತಂಕದ ವಿಷಯ” ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, “ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ದಿನವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೇವಲ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಾರದಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
“ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಟಿವಿ ಅಥವಾ OTTಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. “ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕು ಅಡಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಬದುಕು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ” ಎಂದರು.
ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, “ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸೋಣ, ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸೋಣ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಅವರು, ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ Zee Kannada Newsಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.