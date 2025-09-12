ಬೆಂಗಳೂರು : ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರೋ ಖಾಕಿ ಟೀಂ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಪವನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಷನ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿ ಮನೆಯವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ 2022 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ನಿವಾಸಿದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಕಾರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಲೋನ್ ಸಹ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೊದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಪವನ್.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಗುವಾದ ಬಳಿಕ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯವತಿ, ಮಾವ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಇದೀಗ ನೊಂದ ಪವಿತ್ರಾ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಗೂ ಕಿರುಕುಳ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಾರಾಯಣ್ ಮನೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರುವ ಕಾರಣ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೋಲಿಸರು ಪವಿತ್ರಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ಪಾಟ್ ಮಹಜರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಮೂವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಪ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಪವಿತ್ರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಮಾರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ 14 ನಂತರ ಇದೀಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಟುಂಬ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪತ್ತೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.