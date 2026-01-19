ಅವಳ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆಯಲು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ

Tollywood director sandeep reddy vanga: ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಸಂದೀಪ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಅದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅನಿಮಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನಿಮಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಂಚನಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಲವರಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ವಂಗಾ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚನಾ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಚನಾಳನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಎಂದು ವಂಗಾ ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣಂರಾಜು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ, ಸಂದೀಪ್ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವಳು ಮೊದಲು ಹಿಂಜರಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.. ಅಲ್ಲದೆ, 34 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸುವಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಂಗಾ ಹೇಳಿದರು.
ತಾನು ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಚನಾಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರೂ, ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಂಗಾ ಹೇಳಿದರು. ದೇವರು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಅವಳು ಸೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅವಳು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂದೀಪ್, 34 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. ವಂಗಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
