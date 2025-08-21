English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆತಂದೆʼ.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕರಾಳ ಮುಖ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್ ಹುಡುಗಿಯ ಗತಿ?

Sanoj mishra on monalisa: ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್‌ ಹುಡುಗಿ ಮೋನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ನಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆತನೇ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 21, 2025, 07:22 PM IST
  • ಅಪರೂಪದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿದ್ದದ ಹುಡುಗಿ
  • ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಅದೃಷ್ಟ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು

ʼಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆತಂದೆʼ.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕರಾಳ ಮುಖ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್ ಹುಡುಗಿಯ ಗತಿ?

Monalisa Viral Girl: 2025ರ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಗೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಹಿರೋಯಿನ್‌ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಯುವತಿ ಯಾರಿರಬಹುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲವಿರಬಹುದು. ಆಕೆ ಮತ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಮೊನಾಲಿಸಾ... 

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈಕೆಯಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವಳ ತಂಗಿಯೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಳು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಅದೃಷ್ಟ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು. ಬಡ ಸ್ಲಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ ಮಾರುವ ಆಕೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಆಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಮೊನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, 'ದಿ ಡೈರಿ ಆಫ್ ಮಣಿಪುರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಈಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಿನಿಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. 185 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ..

ಮೊನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಂದೆ
ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ, ʼನಾನು ಮೊನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ಏಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆತಂದೆ?ʼ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼಇಂದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿನವರಿಗಿಂತಲೂ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸುತ್ತಲಿನವರಿಗಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊನಾಲಿಸಾಳಂತಹ ಸರಳ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು, ಇಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ.ʼ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ.. 185 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ..

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಡ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದೆ?
ಸನೋಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ʼಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ, ನಾನು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಎಂಬ ಬಡ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ನಂತಹವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಮೊನಾಲಿಸಾಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಲೇನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಹುಡುಗಿ
ಸನೋಜ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಕೆ ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ, ಭೋಲೇನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ಹುಡುಗಿ. ʼಆಕೆಯನ್ನು ಈ ಜ್ವಲಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವುದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ರೂಪ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಯ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿವೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

