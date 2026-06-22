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ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಸಮಂತಾ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌!

ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ನಟಿಸಿದರೆ, ಕಥೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:27 PM IST
ಸ್ಟಾರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಸಮಂತಾ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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