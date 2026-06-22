Director Sukumar praises Samantha performance: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ರಾಮ್ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ನಟನೆಯ ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಂದಿದೆ. ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ನಟಿಸಿದರೆ, ಕಥೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯ ಬದಲು ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ.
ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರವು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಆಗ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮೊದ ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿದು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣಲು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮನೆಕೆಲಸ, ಅವರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಹಾವಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಟನೆ ಇಡೀ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಂತಾ ತನ್ನ ಅಭಿನಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರಂಗಮ್ಮತ್ತ ಹಾಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ಅಭಿನಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಸಮಂತಾ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಸ್ಥಳಂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಪಡೆದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಕುಮಾರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಲೂ ಜನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.