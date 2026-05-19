Vijay Gift: ಕೋಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ TN07 CM 2026 ಆಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಭು ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿ ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ವಿಜಯ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
ಪಕ್ಷ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು ಮೇ 10, 2026 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ, ಕೋಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ TN 07 CM 2026 ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಭು ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .
ಈಗ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಭು, ಕೋಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ TN07 CM 2026 ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಭು ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಇದು ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಭು, ಕೋಡ್ ಚಿತ್ರದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ, ಅದು ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರಂಭ."
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಕೋಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.