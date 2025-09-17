Disha Patani : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ರವೀಂದ್ರ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಲ್ಲು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ಅರುಣ್. ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಎಸ್ಟಿಎಫ್ ತಂಡವು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ.! ಈಗ ಈತನ ಸ್ಥಿತಿ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಟ್ರೋನಿಕಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಂದೂಕುಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को नोएडा STF ने मुठभेड़ में किया ढेर@uppstf @CP_Noida #DishaPatani #Bareilly #NoidaSTF #Encounter #CrimeNews #BollywoodNews pic.twitter.com/BWLrn0Mimq
— Kunwar Rakesh Sisodia (@im_rksisodia) September 17, 2025
ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ರೋಹಿತ್ ಗೋದಾರ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡಿ ಬ್ರಾರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.