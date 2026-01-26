ʼಮದುವೆಗಿಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೆಸ್ಟ್ʼ : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌!

divi vadthya: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿವಿ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಲೀವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಒಂದು ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ದಿವಿ, ತಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಾಹ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿವಾಹದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ವಿವಾಹಿತರು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದಿವಿ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ತನಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಿಂತ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉತ್ತಮ.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ.. ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಿರುವವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೆನೆ.. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮದುವೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ದಿವಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿವಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಸುಂದರಿ.. ಮೊದಲು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಮತ್ತು ಸೀನ್ ನಂ. 72 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು.
