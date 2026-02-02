English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿ ಫೇಮಸ್‌ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Dkd choreographer rudra master wedding: ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 2, 2026, 03:09 PM IST
  • ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮದುವೆಗೆ ಸರ್ಜಾದ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌
  • ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ

Dkd choreographer rudra master wedding: ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಜನರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಆದ  ʻಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಆಗಿ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟುಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ತಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಿಡ್‌!

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಹಿಂದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ಗೆ ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ದರು..ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅಂತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಲೆಳೆಯೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ತಮ್ಮದೇ ಆಸ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.

 ಆದ್ರೀಗ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಎಂಗೇಜ್‌ ಆಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ʻಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ʼ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಆಗಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿರುವ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಈಗ ತಮ್ಮವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು ಆ ಹುಡುಗು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ  ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್‌ ಕೂಡ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಅವರೇ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ! ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್‌ ಆಗೋದಂತು ಪಕ್ಕಾ!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

