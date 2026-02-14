ತಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಆ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌

Rudra master wedding: ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಜನರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆದ ʻಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ʼನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ..ಆದ್ರೀಗ ʻಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ʼನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾನು ಮಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅದೇ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿರು ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ನಿರೀಕ್ಷಾ. ಸದ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ನವ ಜೋಡಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ..ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿರು ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಬಂದಿರೋದು ತಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
