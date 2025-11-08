DMart employees: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರಪಳಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 330 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದೆ.. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮುಖ್ಯ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಇಪಿಎಫ್ - ಇಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ - ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ - ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ - ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ - ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತರಬೇತಿ, ಆಂತರಿಕ ಬಡ್ತಿಗಳು - ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು DMart ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, Glassdoor, Ambitionbox, Indeed ಮುಂತಾದ ಉದ್ಯೋಗ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.