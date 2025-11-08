English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

DMart employee benefits: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರಪಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 330 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 8, 2025, 05:36 PM IST
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Trending Photos

ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ.. ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
camera icon6
Rukmini Vasanth
ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ.. ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
Gold
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!
ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು!
camera icon10
heart attack remedy
ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಊಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವುದು!
ಏಕಾಏಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold price today
ಏಕಾಏಕಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

DMart employees: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸರಪಳಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 330 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದೆ.. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮುಖ್ಯ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೋರಿಯನ್‌ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ! ನಮ್ಮ ದೇಶದ 1 ರೂ.ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ..

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 
ಇಪಿಎಫ್ - ಇಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ - ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ -  ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ - ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  
ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ - ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತರಬೇತಿ, ಆಂತರಿಕ ಬಡ್ತಿಗಳು - ಡಿಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಕೋರಿಯನ್‌ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ! ನಮ್ಮ ದೇಶದ 1 ರೂ.ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ..

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು DMart ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್, Glassdoor, Ambitionbox, Indeed ಮುಂತಾದ ಉದ್ಯೋಗ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

DMartಡಿಮಾರ್ಟ್ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಂಬಳಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇಪಿಎಫ್

Trending News