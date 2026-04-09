Silk Smitha: ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕಚ್ಚಿದ ಸೇಬು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

 Silk Smitha: ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ತಾರೆ ಇವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕಚ್ಚಿದ ಸೇಬು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 9, 2026, 12:14 PM IST
  ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮಿತಾಳ ಒಂದು ಸೇಬಿನ ಕಥೆ
  • ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ತಾರೆ

ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್‌ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ: ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
camera icon6
Gold Rate Drop
ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್‌ ಕದನ ವಿರಾಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಡೆ: ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ.. ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಇರಾನ್‌ನ 10 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಟ್ರಂಪ್..! ಎರಡು ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
Iran War Ceasefire
ಇರಾನ್‌ನ 10 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಟ್ರಂಪ್..! ಎರಡು ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ
ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ!
camera icon6
ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಿಫ್ರೆಶ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೆ.. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಲಿ!
ಐಪಿಎಲ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಐಸಿಎಲ್ ಇತ್ತು! ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ‘ಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ʼ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
camera icon8
Indian Cricket League
ಐಪಿಎಲ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಐಸಿಎಲ್ ಇತ್ತು! ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ‘ಡಾರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ʼ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
 Silk Smitha: ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅಸಾಧಾರಣ ತಾರೆ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಕಚ್ಚಿದ ಸೇಬನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿತರಕರು ಸಹ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹಾಡನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

 ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯಂತಹ ನಟಿ. ನಿಜ..ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಮೀರಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅವರ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಷ್ಟಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ!

ಸ್ಮಿತಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಕಚ್ಚಿದ ಸೇಬನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ರೂ. 25,000ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. "ಯಾವುದೇ ನಾಯಕಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿತರಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯಳು ಎಂದು ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸೆಟ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸಾವು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ದಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು, "ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ವ್ಯಾಂಪ್ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ನಾಯಕಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ವೈಭವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಈ ವೈದ್ಯರು, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ಮದುವೆಗಳು 7 ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

