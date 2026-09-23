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ಕನ್ನಡದ ‘ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ’ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್‌ನಾಗ್‌ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಲೈಫ್‌ ಜರ್ನಿ

Ananth nag life journey: ಕನ್ನಡದ ‘ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ’ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್‌ನಾಗ್‌ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಲೈಫ್‌ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ.. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 23, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:22 AM IST
ಕನ್ನಡದ ‘ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ’ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್‌ನಾಗ್‌ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಲೈಫ್‌ ಜರ್ನಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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