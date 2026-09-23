Ananth nag life journey: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿರುವುದು ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಘೋಷಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತು" ಎಂದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1948ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದವರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ರಂಗಭೂಮಿಯತ್ತ ಒಲವು
ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊದಲ 12 ವರ್ಷಗಳು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಶಿರಾಳಿಯ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದವು. ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿ, ಚಿತ್ರಾಪುರ, ಶಿರಾಳಿ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅವರು, ನಂತರ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದರು.
‘ಸಂಕಲ್ಪ’ದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿ ಪಯಣ
1970ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ‘ಸಂಕಲ್ಪ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು.ನಂತರ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನಗಲ್ ಅವರ ‘ಅಂಕುರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಸಮಾನಾಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ‘ನಿಶಾಂತ್’, ‘ಮಂಥನ್’, ‘ಭೂಮಿಕಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ
‘ಬಯಲು ದಾರಿ’, ‘ಕನ್ನೇಶ್ವರ ರಾಮ’, ‘ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ’, ‘ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ’, ‘ಬೆಂಕಿಯ ಬಲೆ’, ‘ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ’, ‘ಗೌರಿ ಗಣೇಶ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’, ‘ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು’, ‘ರಾಜಕುಮಾರ’, ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ’, ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಹೆಜ್ಜೆ
ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.1988ರಿಂದ 1994ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, 1994ರಿಂದ 1999ರವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 1996ರಿಂದ 1999ರವರೆಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಗೌರವಗಳ ಸರಮಾಲೆ
ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವಗಳು ಸಂದಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇದೀಗ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರ ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಗೌರವವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಐದು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸಹಜ ಅಭಿನಯ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ದೀರ್ಘ ಸಿನಿ ಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಭಾವುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು
1970–80ರ ದಶಕ: ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಚಿತ್ರಗಳು
ಸಂಕಲ್ಪ (1973): ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ.
ಹಂಸಗೀತೆ (1975): ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಚಿತ್ರ; ಅವರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ.
ಬಯಲು ದಾರಿ (1976): ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ.
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ (1979): ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾರರ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್.
ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ (1979): ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ.
ಮಿಂಚಿನ ಓಟ (1980): ಸಹೋದರ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಮ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್.
1990ರ ದಶಕ: ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸೈ
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ (1990)
ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ (1990)
ಗೌರಿ ಗಣೇಶ (1991): ಲಂಬೋದರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಟನೆ.
ಉಂಡೂ ಹೋದ ಕೊಂಡೂ ಹೋದ (1992)
ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ (1994)
ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳು
ಬರ (1982): ಬರಗಾಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರ.
ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ (1985): ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಗಂಭೀರ ಸಿನಿಮಾ.
ನಿಷ್ಕರ್ಷ (1993): ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್.
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ (1995): ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ.
ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮೋಡಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ (2006): ಗಣೇಶ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ.
ಗಾಳಿಪಟ (2008) ಮತ್ತು ಗಾಳಿಪಟ 2 (2022): ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾತ್ರ.
ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು (2016): ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ವೃದ್ಧನ ಪಾತ್ರ.
ರಾಜಕುಮಾರ (2017): ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಂದೆ-ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಸರಗೋಡು (2018): ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್ ಎಂಬ ವಕೀಲನ ಪಾತ್ರ.
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್: ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (2018): ಪತ್ರಕರ್ತ ಆನಂದ್ ಇಂಗಳಗಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ... ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹೆಜ್ಜೆ... ಹಾಸ್ಯ, ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಛಾಪು... ಇದೀಗ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವ. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಐದು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.