/ಇವರೇ ನೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಅಣ್ಣ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ!

Rashmika mandanna brother: ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು.. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ರೌಡಿ ಹುಡುಗ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ.
ದೇವದಾಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ನಾಯಕ ನಾನಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಕೂಡ. ವಿಜಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಯೇವಡೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರವೇ ರೌಡಿ ಹುಡುಗನ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ರಣಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ವಿಜಯ್-ರಾಹುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿವಾಲಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಣಬಲಿ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.