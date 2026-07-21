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ಇವರೇ ನೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಅಣ್ಣ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ!

 Rashmika mandanna brother: ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 21, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:41 PM IST
ಇವರೇ ನೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಅಣ್ಣ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ!
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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