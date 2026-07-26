/ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇ ಭಾರೀ ಅದ್ಭುತ..!

salman khan: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗಡಿಯಾರವು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಡಿಯಾರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಜಾಕೋಬ್ & ಕಂಪನಿ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, "ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೈಮ್ ಜೋನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಡಿಷನ್" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕೈಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು, ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿದೆ. "ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಜಾಕೋಬ್, ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಗುರುತಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದಾಗಿ ಗಡಿಯಾರವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜಲನಿರೋಧಕವಾಗಿರುವ ಈ ಗಡಿಯಾರವು ನೀಲಮಣಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಗಾಜಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆಯ ಅಂಶಗಳು, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗಡಿಯಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಪಟ್ಟಿಯು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಇದು ಪಿನ್ ಬಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಡಿಯಾರವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಕರಕುಶಲತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಜೀವಮಾನದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವರ್ಣಗಳು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಟನ ಹೆಸರು, SK, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಗಡಿಯಾರದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಮಯ ವಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ GMT+5:30 ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಥೋಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 41,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.