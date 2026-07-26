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ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇ ಭಾರೀ ಅದ್ಭುತ..!

salman khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 26, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:21 PM IST
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇ ಭಾರೀ ಅದ್ಭುತ..!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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