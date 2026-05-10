Suhasini Maniratnam son: ಸುಹಾಸಿನಿ-ಮಣಿರತ್ನಂ ದಂಪತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಮಗ ನಂದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ? ಅವನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯನಲ್ಲ.
ಸುಹಾಸಿನಿ-ಮಣಿರತ್ನಂ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ. ಅವರ ವಿವಾಹ 1988 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಸುಹಾಸಿನಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮಣಿರತ್ನಂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಂಪತಿಗೆ ನಂದನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಂದನ್ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಹಾಸಿನಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ನಂದನ್ ಲಂಡನ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂದನ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. 12 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದ "ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್" ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದರು. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಲೆನಿನಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ "ಕಾಂಟೂರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆನಿನಿಸಂ" ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಬರೆದರು.
ಇತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನಂದನ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂದನ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇರಳದ ಸಿಪಿಎಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ, ತಾನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಕಾರನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಂದನ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ನೀವು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು? ನೀವು ಕೇಳದೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ್ ರತ್ನಂ ಸುಬ್ರಮಣಿಯಂ ಕೊಡು. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ನಂದನ್ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾದರು, ”ಎಂದು ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆಯರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ನೆಟ್ಟಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಸುಹಾಸಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ತಾರೆ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿರತ್ನಂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ನಾಯಕ ಮಕ್ಕಳ್ ಸೆಲ್ವನ್ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.