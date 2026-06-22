Side dancer: ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನೇಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾಯಕಿಯರಾದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಅವರು ಈಗ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕಿ. ಆ ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋನ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ.. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸುಂದರಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರಿ. ಅವರು ಈಗ ಯಾರು? ತಮಿಳು ಸುಂದರಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ. ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಬಾಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸುಂದರಿ ಕಬಾಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸುಂದರಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರಿ. ಅವರು ಯಾರು, ತಮಿಳು ಸುಂದರಿ ಸಾಯಿ ಧನ್ಸಿಕಾ?
ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಅನೇಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಬಾಲಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಸುಂದರಿ ಕಬಾಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.