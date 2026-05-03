Tollywood heroine: ಈ ಸುಂದರ ನಟಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದಿತ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಹಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹವಾ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಟಿಯರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಅದು ಕ್ರೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.. ಈ ಸುಂದರಿ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ನಟಿ 9 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್.. ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಹಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ನಟಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರಿ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗೆ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದಳು. ಈಗ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಪೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಆಸ್ತಿ ನೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 'ಪೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 7 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.