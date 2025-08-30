English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 46 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ನೈಜ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Arjun Chakravarthy: ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ 46 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 30, 2025, 11:31 AM IST
  • 'ಅರ್ಜುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ' ಚಿತ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
  • ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 46 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
  • 'ಅರ್ಜುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ' ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 46 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ನೈಜ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Arjun Chakravarthy: ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ 'ಅರ್ಜುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ' ಚಿತ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯ ರಾಮರಾಜು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 46 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 

ಅನಾಥ ಅರ್ಜುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ರಂಗಯ್ಯ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಂತೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ದೇವಕಿ (ಸಿಜಾ ರೋಸ್) ಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವನ ಗೆಳತಿ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಂಗಯ್ಯ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ? ಎಂಬುದು ಸಿನಿಮಾದ ಇನ್ನುಳಿದ ಕಥೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼಆ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ..ʼ ರಹಸ್ಯ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್!

'ಅರ್ಜುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ' ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರುದ್ರ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಆಟಗಾರನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಪ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ನಾಯಕ ವಿಜಯ ರಾಮರಾಜು ಎದುರಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಸಿಜಾ ರೋಸ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಅವರಂತಹ ಇತರ ನಟರು ಉತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ! ಆದ್ರೆ ಈತ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ..

ಕಬಡ್ಡಿ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ 'ಅರ್ಜುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ' ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಚಿತ್ರ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

