/ತ್ರಿಶಾಗೆ ನಾಯಿ Izzyಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಇಝಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌

Trisha Dog Izzy: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ಹೆಸರಿನ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಸದಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಅವರು ಸರಣಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಕನಸು ಕಾಣದ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವ ಕಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕ ವಿಷ್ಣು ವಿಶಾಲ್, ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2024ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುನ್ನಾ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನಂತೆ ಸಾಕಿದ ನಾಯಿ ನಡೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದು.
ಇನ್ನೂ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನದಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಸ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗೆ ನಟ ವಿಶಾಲ್ ತ್ರಿಷಾಳ ಹೊಸ ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಹೆಸರು 'ಟೆಡ್ಡಿ'. ಅದು ಪೂಡಲ್ ತಳಿಯ ನಾಯಿ. ಅದರ ಮಗಳನ್ನು ಈಗ ತ್ರಿಶಾ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜ್ವಾಲಾ ಗುಟ್ಟಾ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತ್ರಿಶಾಗೆ 'ಟೆಡ್ಡಿ' ಎಂಬ ಮಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಘಟ ಕುಸ್ತಿ 2 ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿಷ್ಣು ವಿಶಾಲದದ ಇತ್ತಿಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ತ್ರಿಶಾ ಪ್ರುಸ್ತುತ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಿ ಇಸ್ಸಿ ನನ್ನ ನಾಯೊ ಟೆಡ್ಡಿಯ ನಾಯಿಮರಿ ಅದು ಪೂಡಲ್ ಮಾದರಿಯ ನಾಯಿ ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಇಸ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.