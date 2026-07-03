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ತ್ರಿಶಾಗೆ ನಾಯಿ Izzyಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಇಝಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌

Trisha Dog Izzy : ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿ ಇಝಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದು ಯಾರು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 03, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:39 AM IST
ತ್ರಿಶಾಗೆ ನಾಯಿ Izzyಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಇಝಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ತ್ರಿಶಾಗೆ ನಾಯಿ Izzyಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದು ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಇಝಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌
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