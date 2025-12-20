ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೋಗೋ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ ಗೊತ್ತೆ.? ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

Bigg boss eye logo meaning : ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಲೋಗೋ. ಈ ಶೋನ ಲೋಗೋ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಈ ಲೋಗೋಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್' ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, "ಯಾರೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಲೋಗೋ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೋ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಶೋವನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..