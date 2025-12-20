ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೋಗೋ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಿದೆ ಗೊತ್ತೆ.? ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bigg boss logo meaning : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಶೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೋಗೋದ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 20, 2025, 05:02 PM IST
Bigg boss eye logo meaning : ಭಾರತೀಯ ದೂರದರ್ಶನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಲೋಗೋ. ಈ ಶೋನ ಲೋಗೋ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಈ ಲೋಗೋಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾವ್ಯಾಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಗಿ ಬೀಗಿದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವಾ..!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್' ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, "ಯಾರೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕಣ್ಣಿನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಲೋಗೋ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೋ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಶೋವನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

