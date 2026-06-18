RRR child artist: ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಆಸ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಗಣ್ಯರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಗೂಂಡಾ ಮಗುವಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು. ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಆ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದಳು.
ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ "ಕೊಮ್ಮ ಉಯ್ಯಲಾ" ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಅವಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಹೆಸರು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಶರ್ಮಾ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಶರ್ಮಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಅನೇಕ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ RRR ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅವಳು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು.. ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಚಿತ್ರ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
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