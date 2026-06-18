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ಅಬ್ಬಬ್ಬ RRR ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?

Twinkle sharma: RRR ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಕೊಮ್ಮ ಉಯ್ಯಾಲ ಕೋನ ಜಂಪಾಲ..' ಹಾಡನ್ನು ತನ್ನ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾದ ಹುಡುಗಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 18, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:06 PM IST
ಅಬ್ಬಬ್ಬ RRR ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಬ್ಬಬ್ಬ RRR ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ?
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