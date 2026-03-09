English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಇವರೇ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟ

ಇವರೇ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟ

Actor earns 15 crores per day: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 9, 2026, 05:12 PM IST
  • ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ
  • ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಟ

Trending Photos

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Actress vaishnavi gowda
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನವ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ..!
camera icon6
ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌.. ನವ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟ..!
ವಿಲನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌.. ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಸ್‌..!
camera icon6
ವಿಲನ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್‌.. ಕ್ರೌರ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಸ್‌..!
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon13
venus transit 2026
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ! ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
ಇವರೇ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟ

Actors: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ 100 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ, ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಸಂಭಾವನೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್. ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್‌ಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಆದರೆ, ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭಾವನೆ ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಇವಾಗ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿರಾ ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕಿ

600 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರವು 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಕಲ್ಕಿ 2 ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮಿಳು ನಟ ಯುಗಿ ಸೇತು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಕಮಲ್‌ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ಕಲ್ಕಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶ್ವಿನಿ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.. ನೀವು ನನಗೆ 20 ದಿನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನನಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಮೊದಲು ಕಮಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ.. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯುಗಿ ಸೇತು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿರೋ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ!.. ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

do you knowTollywood newsMoviesMovie newsTollywood Actor

Trending News