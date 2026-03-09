ಇವರೇ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟ

Actors: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ 100 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ, ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಸಂಭಾವನೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ನಾಯಕ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್. ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಆದರೆ, ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭಾವನೆ ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
600 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರವು 1200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಕಲ್ಕಿ 2 ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮಿಳು ನಟ ಯುಗಿ ಸೇತು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ಗಳಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಕಮಲ್ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಕಲ್ಕಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶ್ವಿನಿ ದತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.. ನೀವು ನನಗೆ 20 ದಿನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನನಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಮೊದಲು ಕಮಲ್ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ.. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯುಗಿ ಸೇತು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
