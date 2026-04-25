ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ..? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೂ ಸೇರಿದೆ

Arijit singh hits : ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿರಹದ ಹಾಡುಗಳಿರಲಿ, ಅರಿಜಿತ್ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮಧುರತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೇಳುಗನ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 25, 2026, 09:37 PM IST
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
camera icon5
CSK vs MI
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಮತ್ತೆ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
camera icon6
Onion juice
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!
ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Health Tips
ಎಣ್ಣೆ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಚಟ ಇರೋರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ &#039;ಶತಕಗಳ&#039; ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು!
camera icon6
Royal Challengers Bangalore
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಮಾಡದ 'ಶತಕಗಳ' ಮುಜುಗರದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು!
Arijit singh songs : ಕಳೆದ 500 ವಾರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅರಿಜಿತ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಕೇವಲ 28 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.38 ಬಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಗಾಯಕನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಲಿಸುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯೊಂದರಲ್ಲೇ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು 58.2 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ 'ದಿಲ್ವಾಲೋಂಕಿ ಶಹರ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾ ನಗರವು 52 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕಿಯರ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಕಾ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರಿಜಿತ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರೇ.. ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್..! ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 49.7 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪುಣೆ 48.9 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತವರು ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 43.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ನಗರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರು ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಹಾಡುಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು 'ಧುರಂಧರ್ ಭಾಗ 1' ಚಿತ್ರದ "ಘರಾ ಹುವಾ" ಗೀತೆ. ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2026 ರ ನಡುವೆ ಈ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 125 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೊಳಗುವ ಮೂಲಕ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ, ಇರ್ಷಾದ್ ಕಾಮಿಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 216 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿರುವುದು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರದ್ದೇ ಅಧಿಪತ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

