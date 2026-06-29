/ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ‘ಹನಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Actress Trisha Krishna News: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಷಾ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಕುರಿತು ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಷಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ’ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ‘ಹನಿ’ (Honey) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಅನೇಕರು ಈ ಹೆಸರು ಯಾವುದೋ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದರೂ, ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ತ್ರಿಷಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರನ್ನು ‘ಹನಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವರು ಅವರ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯವನ್ನೂ ತ್ರಿಷಾ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವೇ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆಯಂತೆ.
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತ್ರಿಷಾ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರು. ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೂಡ ತ್ರಿಷಾರನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ, “ಹೌದು, ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ನವರು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ‘ಟ್ರಾಷ್’ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಹೀಗಾಗಿ, ತ್ರಿಷಾರನ್ನು ‘ಹನಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಸರು. ಇನ್ನು ‘ಟ್ರಾಷ್’ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಸರು. ಈ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತ್ರಿಷಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.