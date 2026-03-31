ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ತಂದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

first actor started six pack body: ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಂದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು. ಸಲ್ಮಾನ್ರಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಯಾಕೆ.. ಗ್ರೀಕ್ ದೇವರು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಂತರ.. ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ.. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾಧಿಸಿದ. ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 'ದೇಶಮುದುರು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪರಿಚಯ ಬನ್ನಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯದೊಂದಿಗೆ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು.
ದೇಶಮುದುರು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು, ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿಯ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಬನ್ನಿಯ ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ ದೇಶಮುದುರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಆ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಾ ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಂತರ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ 'ಬಿಲ್ಲಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, 'ಟೆಂಪರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, 'ಧ್ರುವ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ, ರಾಣಾ, ಸುನಿಲ್, ನಿತಿನ್, ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
