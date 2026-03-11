ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಳೆಸಿದ ಮೊದಲ ನಟ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? 99.99 ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Indian six pack actor : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹೀರೋ ಬಾಡಿ ನೋಡಿ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅಥವಾ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂರಂತಹ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಾಯಕರನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟರೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಅಂತ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು..
ಹೌದು.. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಶಾ. ಡಿಎನ್ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ನಸೀರುದ್ದೀನ್ 1987 ರಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ್ ಪರಾಶರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ 'ಜಲ್ವಾ' ಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಬೆವರ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಾಪ್' ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಟನ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರು..
ಸರಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ..: ಇಂದಿನ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತುದಾರರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಮ್ಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಾಗಿ ತಂದೂರಿ ಪಾಮ್ಫ್ರೆಟ್ (ಮೀನು), ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ಗಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು. 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ? : ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಸ್ತಿಪಟು ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು 'ಹಿ-ಮ್ಯಾನ್' ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಬೃಹತ್ ದೇಹಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಿನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರು.
'ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲಾ', 'ನಿಶಾಂತ್' ಮತ್ತು 'ಆಕ್ರೋಶ್' ನಂತಹ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಷಾ, ಈಗಾಗಲೇ 'ಸ್ಪರ್ಶ್' (1979) ಮತ್ತು 'ಪಾರ್' (1984) ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಾಮಾಲ್, ಮೊಹ್ರಾ ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಹಿರಾಲಾಲ್ ನಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು. 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಇಕ್ಬಾಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪೋಷಕ ನಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಆವರಿಸಿದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜ್ವರ : ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಷಾ ನಂತರ, ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದೇವ್ ಅವರಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್-ಪ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಾಸ್ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 2000 ರಲ್ಲಿ 'ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಮೂಲಕ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಹೊಸ ಟ್ರೇಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 2007 ರಲ್ಲಿ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಸ್-ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 2023 ರಲ್ಲಿ 'ಪಠಾಣ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ಪ್ಯಾಕ್ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಜನರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.