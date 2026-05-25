ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ Aishwarya Rai ಜೊತೆ ನಟಿಸುವುದು ಅನೇಕ ನಟರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು…
ಐಶ್ಚರ್ಯ ರೈ ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೂಲ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ಕರುನಾಡಿನ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕನ್ನಡದ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ನಟರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಯುವ ನಟರು ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಓರ್ವ ನಟ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಈ ನಟ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ನಟ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ದಿವಾಳಿಯಾದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೊರೆದರು ಮತ್ತು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
1975 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1996 ರ ಕಾದಲ್ ದೇಶಂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡವು. ಅಬ್ಬಾಸ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಹೇ ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮೂಲತಃ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದವರಾದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ನಟ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಪಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೃಶ್ಯಂ 3 ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ
ಅಬ್ಬಾಸ್ ನಂತರ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ಟಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿತು. ಅವರು ಮಿನ್ನಲೆ, ಆನಂದಂ, ಮತ್ತು ಪಮ್ಮಲ್ ಕೆ.ಸಂಬಂಧಂ ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
2002 ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲವು ಬದಲಾಯಿತು. 2000 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಜೊತೆಗಿನ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಕೈ ತಪ್ಪಿತು. 2014 ರ ನಂತರ, ಅವರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಟನೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿಯಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.