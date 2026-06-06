Kichca Sudeep New Bodyguard: ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ (Ram Charan Bodyguard) ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ (Kevin Kunta) ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗಿನ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ (Peddi Movie) ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಎಂಬ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಆತನದ್ದೇ ಹವಾ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ 'ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ' (Mango Pachcha) ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ (Kichcha Sudeep New Bodyguard) ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಅಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಅವರ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಜೊತೆ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಒಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆತ ಯಾರು? ಸುದೀಪ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್!?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಾದ್ಷಾ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ವಿಷಯ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ ಚಲ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ" ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂತೋಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುದೀಪ್ ಹಿಂದೆ ಎತ್ತರದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಯಾರು?
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ಜಿಯುಜ್ ವೋಲಾಕ್ (Sergiusz Wolak). ಮೂಲತಃ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ನವರಾದ ಇವರು ಸುಮಾರು 6.4 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಕಿರಣ್ ಎಂಬವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್
ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅಂದರೆ ಅಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ "ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ" ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಂಧೆಗಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಚಿತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಕಿಚ್ಚ ಅಂದಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.