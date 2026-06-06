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Sudeep New Bodyguard: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ

Mango Pachcha: ಅಳಿಯ ಸಂಚಿತ್‌ ಅವರ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಜೊತೆ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಒಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆತ ಯಾರು? ಸುದೀಪ್‌ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ (Kichcha Sudeep New Bodyguard) ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 06, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:43 PM IST
Sudeep New Bodyguard: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ತಿಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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