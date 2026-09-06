ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೋತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ನಟನ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ.
ಬರೋಬ್ಬರಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ಈ ನಟ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು 72 ದಾಟಿದಾಗಲೇ ₹350 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅವರೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ 1976ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೃಣಾಲ್ ಸೇನ್ ಅವರ ‘ಮೃಗಯಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮಿಥುನ್, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ‘ಶೌಕೀನ್’, ‘ಅಶಾಂತಿ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
‘ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್’ ಬದಲಿಸಿದ ಅದೃಷ್ಟ
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ‘ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್’. 1982ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು, ಮಿಥುನ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರದೆ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯಿತು. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ‘ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್’ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ‘ಶೋಲೆ’ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ‘ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್’ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8ರಿಂದ 12 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
‘ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್’ ಬಳಿಕ ಮಿಥುನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿತು. 1980ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಿಂದ 1990ರ ದಶಕದವರೆಗೆ ಅವರು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ 12 ಸಿನಿಮಾಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಫ್ಲಾಪ್?
ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 270ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 180 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 45 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ‘ಡಿಸಾಸ್ಟರ್’ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೋಲುಗಳು ಬಂದರೂ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳತ್ತ ಅವರು ಬದಲಾದರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲೋ ಹಿಟ್ 1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ರಾವಣ್ ರಾಜ್’ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೋಲೋ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾದರೂ ಮಿಥುನ್ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ದೊರೆಯಿತು.
72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ₹350 ಕೋಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ‘ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹350 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ 72 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ನಟನಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.
ಸೋಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂದುವರಿದ ಪಯಣ
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೋಲುಗಳು, ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ.
180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಫಲವಾದರೂ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕನಿಂದ ಪೋಷಕ ನಟನ ತನಕ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಗೂ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ₹350 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಸೋಲುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಬಂದರೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.