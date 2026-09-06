/ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 4 ರಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್‌..! ಮತ್ತೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ..?

Bigg Boss Kannada Season 13 Live updates : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೂತ್ರಧಾರ, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಟ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ನೆನಪುಗಳು
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 4'ರಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 7ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕಾಲೆಳೆಯುವಿಕೆ – ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆಯ ಅಲೆ:
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು! ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ನಕ್ಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, "ಹಾಗೆ ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಂಡರೆ ನನಗೇಕೋ ಸಮಾಧಾನವೆನಿಸುತ್ತೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಾಲೆಳೆದ ಸುದೀಪ್, "ನೀವು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೀಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೋ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ನಗೆಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, "ವಾಹಿನಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೀಪ್ ಹಾಕದೆ, 'ಕೇಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಕೇಳಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಅವರ ದೊಡ್ಡತನ" ಎಂದಾಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಗೆಯ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಿತು.