vijay: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ.
vijay: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಅವರು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳು ನಟ ಜೈ.
ಜರ್ನಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜೈ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಜೈ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಜೈ ಅವರ ರಾಜರಾಣಿ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜೈ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಈಗ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
ನಟ ಜೈ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ನಿಕಟ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿ-ಮೂರ್ತಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೈ 2002 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು , ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಜೈ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಜೈ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಬಾಲನಟ/ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ (2002) ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾವು ವಿಜಯ್ರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಜೈ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ವಿಜಯ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.ಚೆನ್ನೈ 600028 .ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ: ಜೈ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಅಭಿಮಾನಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಟಿವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ತುಪ್ಪಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜೈ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಹೋದರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ.