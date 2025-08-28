English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೇಸರ್‌ ಆದ ಸುಂದರಿ.. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಗುರಿ ಬದಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..

ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದೇನು ಎನ್ನುವವರ ನಡುವೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.    

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Aug 28, 2025, 02:06 PM IST
  • ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈಗ ಕನಸಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ... 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!
camera icon11
banana farming
ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ... 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Inga Ruginiene
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
camera icon5
Farid Hussain
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 782,000,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್...!
camera icon5
Kriti Sanon
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 782,000,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್...!
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೇಸರ್‌ ಆದ ಸುಂದರಿ.. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಗುರಿ ಬದಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..

actress life : ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪರದೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಕಿರುತರೆ ಅಥವಾ ವೆಬ್‌ಸಿರೀಸ್‌ಗಳಿಗೆ  ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ  ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಕೂಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಂಚಿ, ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..? ಇದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ.. ಕೈಕೊಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ.. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ..   

ಇನ್ನು ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಅವರೇ ತೆಲುಗು ತಾರೆ ನಿವೇತಾ ಪೇತುರಾಜ್. ಈಕೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ. ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಈ ಹುಡುಗಿ, ಈಗ ಕಾರು ರೇಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ, ಮತ್ತು ರೇಸರ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಇವರು ಏಕಾಏಕಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ್ಯಂಕರ್ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆ: ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನವಜೋಡಿಯ ಸಪ್ತಪದಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ..

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ನಿವೇತಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾರ್ ರೇಸ್ ಕಾರ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಂತ 1 ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ, ಈ ಸುಂದರಿಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕಾಣಲು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 

Nivetha PethurajNivetha Pethuraj moviesNivetha Pethuraj newsNivetha Pethuraj filmsNivetha Pethuraj latest

Trending News