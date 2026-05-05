Thalapathy vijay car collection: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಬಾರಿ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.
Thalapathy vijay car collection: ವಿಜಯ್ಗೆ ಕಾರುಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅವರ ಬಳಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾರು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ. ಇದರ ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 26.05 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಟಾಟಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಗಮನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಅದ್ಭುತ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದುಬಾರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಐದು ಕಾರುಗಳು, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ಲೆಕ್ಸಸ್ LM 350h ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ MPV ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಸುಮಾರು $30 ಮಿಲಿಯನ್) ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸೊಬಗಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ 48-ಇಂಚಿನ ಪರದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಸನಗಳು ನೀವು ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಾಗ ಖಾಸಗಿ ಲೌಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬಳಿ BMW 5 ಸರಣಿ ಕಾರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 80.54 ಲಕ್ಷ. ಇದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಸೌಮ್ಯ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಗಮ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಗಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಜಯ್ BMW i7 ಅನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದು 449 ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟು. ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪರದೆ, ಸುತ್ತುವರಿದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.63 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಈ ಕಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2.5-ಲೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಜಯ್ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ನಂತಹ ಸರಳ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 5.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಂತೆಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರಳತೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಸೂಪರ್ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 67,400 ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಟನಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಟಾಟಾ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಎಂಬ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.