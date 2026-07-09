/Dog Satish : ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಸೊಸೆ ಆಗೋಕೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತೆ..! ಹರ್ಷನ ಪತ್ನಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

Dog Satish Son marriage : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12' ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಳಗ ಗಳಿಸಿರುವ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೇಡ, ನಟನೆ ಮುಖ್ಯ: ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಹರ್ಷನನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೀರೊ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಸತೀಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವರು ಒಲವು ತೋರಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್, "ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು. ನಾಯಕನಾಗಲು ಒಳ್ಳೆಯ ನಟನೆ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಥಾಯ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಜಿಮ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೂ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
40 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೂಲ್ : ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೂ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಮದುವೆ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಕಹಿ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಗಬಾರದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸದಂತೆಯೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ನಾಯಕಿಯಂತಹ ಸೊಸೆ ಬೇಕು: ಭವಿಷ್ಯದ ಸೊಸೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್, "ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕಿಯ ತರಹದ ಗುಣವಿರುವ ಹುಡುಗಿಯಾದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಈ '40 ವರ್ಷಗಳ ನೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರೂಲ್' ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಮಗನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ನಟನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸತೀಶ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.