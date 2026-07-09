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Dog Satish : ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಸೊಸೆ ಆಗೋಕೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತೆ..! ಹರ್ಷನ ಪತ್ನಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12' ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮಗ ಹರ್ಷನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 09, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:15 PM IST
Dog Satish : ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಸೊಸೆ ಆಗೋಕೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತೆ..! ಹರ್ಷನ ಪತ್ನಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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