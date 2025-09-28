BBK12 Contestant: 25 ಲಕ್ಷದ ಬಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆ ಸೇರಿದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!

Bigg Boss Kannada season 12 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಂಡಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಸತೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ವಾನ ಇದೆ, 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಶ್ವಾನ ವುಲ್ಫ್ ಡಾಗ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿಸುವಾಗ, 100 ಕೋಟಿ ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ನಾಯಿ ಇರುವಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಸತೀಶ್ 25 ಲಕ್ಷದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
