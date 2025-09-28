BBK12 Contestant: 25 ಲಕ್ಷದ ಬಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆ ಸೇರಿದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 28, 2025, 07:19 PM IST
Bigg Boss Kannada season 12 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಕಂಡಿದೆ. ಸುದೀಪ್‌ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್‌ ಜೊತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌  ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್‌ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್‌ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್‌ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ವಾನ ಇದೆ, 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ಶ್ವಾನ ವುಲ್ಫ್ ಡಾಗ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಮಾತನಾಡಿಸುವಾಗ, 100 ಕೋಟಿ ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್‌ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ನಾಯಿ ಇರುವಾಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಯಾಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್‌ ಸತೀಶ್‌ 25 ಲಕ್ಷದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

