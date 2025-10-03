ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ.. ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ !!

Double Elimination in Bigg Boss : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ 9 ನೇ ಸೀಸನ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರುತ್ತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಮಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ 2.O ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
4 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯೇ? ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರ 4 ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ, ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ, ರಿತು ಚೌಧರಿ, ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್, ಶ್ರೀಜಾ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ನಿಖಿತಾ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾರ ಒಟ್ಟು 6 ಜನರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಹರಿತಾ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಜಾ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ನಿಖಿತಾ ಈಗಾಗಲೇ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಗಾಯಕ ಸಾಯಿ ತೇಜ, ದೂರದರ್ಶನ ನಟ ಸುಹಾಸಿನಿ, ಅಲೇಖ್ಯ ಮತ್ತು ದಿವ್ವೇಲಾ ಮಾಧುರಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ರ 2.O ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೆಂದರೆ 5 ನೇ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 4 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆದರೆ.. ಹರಿತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಜಾ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
